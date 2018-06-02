В ЕС заговорили о «проникновении» России в Восточную Европу

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В Европарламенте предложили организованно противостоять «гибридным» технологиям Москвы.

В ЕС продолжают нагнетать обстановку вокруг России и её потенциальной опасности. В Европарламенте заговорили о «проникновении» Москвы в Восточную Европу. Об этом идёт речь в очередном докладе комитета по иностранным делам законодательного органа, который посвящён отношениям Евросоюза и НАТО. В документе, в частности, отмечается, что это самое «проникновение» осуществляется как обычными, так и «гибридными» способами. Подобные действия, по мнению инициаторов доклада, должны быть соответствующим образом отражены. Также в докладе говорится, что в Брюсселе и НАТО обеспокоены «агрессивным» поведением России и считают, что оно требует организованного подхода.

Ранее мы писали, что Украина обвинила Россию в создании мутанта-вируса эболы и оспы. Украинская делегация в ПАСЕ заявила, что Москва работает над созданием нового вида химического оружия, которое угрожает всему миру.