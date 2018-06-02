Канада критикует решение Трампа о введении пошлин

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Власти не понимают, как они могут угрожать нацбезопасности США. Джастин Трюдо, канадский премьер, дал соответствующее интервью известному телеканалу NBC.

Канада не довольна и критикует решение Дональда Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия. По словам Джастина Трюдо, идея США об угрозе национальной безопасности со стороны Канады является оскорбительной, поскольку именно из канадских стали и алюминия делают американскую военную технику.

Премьер-министр действительно не знает, чего именно добивается Дональд Трамп. Президент говорит о своем беспокойстве касательно торгового дефицита в мире, причем у США профицит при торговле сталью с Канадой составляет 2 миллиарда долларов. Об этом напоминает Джастин Трюдо.