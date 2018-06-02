Путин одобрил концепцию борьбы с финансированием терроризма

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Документ определяет ключевые риски, связанные с легализацией доходов, добытых преступным путём, а также поддержкой терроризма.

Сегодня утром Владимир Путин подписал концепцию национальной системы противодействия финансированию терроризма, которая регламентирует порядок развития соответствующего направления государственной политики в данном секторе. Согласно положениям документа, опубликованного на сайте Кремля, он выделяет ключевые риски в сфере противодействия легализации доходов, добытых преступным путём, а также финансированию терроризма. Здесь также утверждается, что задачей данной концепции является выработка механизма контроля расходования бюджетных средств при закупке товаров и услуг для нужд государственных органов, развитие системы профилактики преступлений, которые направлены на отмывание денег, коррупцию и поддержку терроризма.

Ранее мы писали, что Владимир Путин подписал закон о привлечении пьяных водителей к административной ответственности. Документ регламентирует порядок разбирательства по производствам относительно пьяной езды за рулём.