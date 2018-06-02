США ищут возможность оплатить расходы КНДР на участие в саммите

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В Сингапуре предстоит проведение саммита. Политологи считают очень вероятным, что на нём встретятся и проведут переговоры Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

Сейчас США ищут возможность, каким образом можно оплатить расходы КНДР на участие в предстоящем мероприятии. Северокорейской стороной уже высказано, она надеется, что эти затраты возьмёт на себя другое государство.

Президент КНДР думает расположиться в отеле Fullerton в президентском люксе. Он стоит 6 тысяч долларов за одну ночь. Помимо того, с Ким Чен Ыном прибудет целая делегация, которую также нужно будет разместить.

Потребуется ещё и самолёт из стороннего государства для того, чтобы глава КНДР вместе с делегацией мог прилететь из Пхеньяна в Сингапур.

США, по некоторым данным, готовы оплатить эти расходы и сейчас ищут возможность, как это лучше сделать.

Руководство США полагает, что при прямой оплате такой шаг может быть воспринят руководством КНДР в качестве оскорбительного.

Сейчас, по некоторым данным, США ведёт переговоры, чтобы расходы КНДР на участие в саммите были оплачены Сингапуром.

Тем более, что у подобной практики уже существуют аналоги. Когда в Пхенчхане проводилась Олимпиада, все расходы, связанные с участием на ней делегации КНДР, взяла на себя Южная Корея. Их общая сумма равнялась 2,6 миллиона долларов.