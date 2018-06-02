США не станут обсуждать с КНДР военное присутствие в Южной Корее

Сегодня, 10:05

В Пентагоне заявили, что данный вопрос может быть решён исключительно между Вашингтоном и Сеулом.

Военное присутствие в Южной Корее не будет стоять на повестке дня во время встречи лидеров США и КНДР, заявил глава американского Минобороны Джеймс Мэттис. Дональд Трамп и Ким Чен Ын на грядущей встрече в Сингапуре 12 июня не станут обсуждать данную тему, поскольку она выходит за формат двухсторонних переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном.

Министр подчеркнул, что решение данного вопроса лежит исключительно в плоскости отношений и договорённостей США и Южной Кореи, по приглашению правительства которой американские военные и прибыли на территорию страны. Мэттис также отметил, что тема вывода войск может быть обсуждена между Вашингтоном и Сеулом, но лишь после того, как исчезнут риски со стороны КНДР.

Ранее глава Минобороны США высказал уверенность в том, что США добьются полной ликвидации северокорейских баллистических ракет.