Сегодня, 09:40

Тема присоединения полуострова в состав РФ продолжает оставаться актуальной для многих европейских политиков. Не исключение и президент Сербии.

Александр Вучич, давая интервью, разъяснил причину отказа возглавляемой им страны считать Крым российским. Он поведал, что для этого у Сербии есть одна существенная причина.

Признание того, что Крым является Российским, обозначает фактическую поддержку признания независимости Косово. Вучич попросил журналистов поставить себя на место Сербии.

Он спросил, кто из постоянных членов Совбеза ООН продолжает придерживаться политики сербской территориальной целостности, и ответил – Россия. Поэтому признать Крым частью РФ, Вучич считает «выстрелом себе в ногу».

Далее он сделал напоминание, что, несмотря на наличие европейских амбиций, не поддержал санкции, введённые против РФ в 2014 году. Однако, если бы Сербия была тогда частью ЕС, ей бы пришлось вместе со всеми выполнять единую внешнюю политику.

Вучич также сообщил, что стремится к укреплению торгового сотрудничества и «традиционных связей» с РФ.

Что касается военной позиции, он полагает, что Сербии стоит придерживаться принципов по нейтралитету

Также Вучич выразил надежду, что к моменту вхождения его страны в ЕС, а он полагает это произойдёт лет через 5 или 6, отношения с Россией заметно улучшатся.