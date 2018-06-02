В Красном Кресте раскрыли подробности поставок гумпомощи в ЛНР

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В мае жители самопровозглашённой республики получили от организации 170 тонн полезных грузов.

В Красном Кресте поведали о поставках гумпомощи мирным жителям ЛНР в рамках гуманитарной мисси в мае. В организации пояснили, что лишь за прошлый месяц в «республику» было переправлено порядка 170 тонн грузов. В пресс-службе Красного Креста уточнили, что речь идёт о населённых пунктах, которые расположены вдоль линии разграничения. В сообщении не говорится, под чьим контролем находятся данные территории. Недавно также стало известно о намерениях Беларуси направить в Донбасс гуманитарной помощи на сумму около $80 тысяч. Что это будет за груз, в Минске не уточнили.

Ранее мы писали, что в ЛНР обвинили ВСУ в обстреле мирных территорий. По словам представителей Луганска, украинские силовики атаковали обстрелами населённые пункты вдоль линии соприкосновения трижды за сутки. О пострадавших в сообщении сепаратистов ничего не говорится.