«Не притягивайте за уши»: Собчак высказалась о твите про геев и их связь с Красовским

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Политик заявляет, что её публикация в социальных сетях является не больше, чем «неудачной шуткой».

Во время одного из интервью Ксения Собчак высказалась о своём твите про геев. Общество рассмотрело здесь связь с Красовским, который также на интервью заявил о намерении поучаствовать в выборах мэра Москвы. После этого в Twitter Собчак появился пост, с текстом, что сегодняшний день наглядно продемонстрировал, что «гей и пи****с - не одно и то же». Позже публикация была удалена. Политик заявила, что муж ей посоветовал сделать именно так, потому что эти слова были банальны.

Сейчас же Собчак заявила, что никакой связи с Красовским её слова не имеют. Она поддерживает геев и считает, что в России также подвергаются гонениям. Политик заявляет: «Не притягивайте шутку за уши к совершенно другой теме».

Не политкорректность высказывания Собчак также понимает. Она считает свою шутку неудачной, заявляя, что даже не думала о последствиях, что её могут воспринять в таком смысле.