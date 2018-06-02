Такое заявление прозвучало в Сингапуре. Там сейчас проводится международная конференция, на которой обсуждаются вопросы безопасности в регионе.
Вьетнам не допустит создания в стране иностранных военных баз. Об этом сообщил Нго Суан Лить, являющийся вьетнамским министром национальной обороны.
С его слов, все государства обязаны с уважением относиться к независимости друг друга. Поэтому на территории Вьетнама «чужих» военных баз не будет.
Нго Суан Лить выступил к призывом ко всем государствам, в особенности, к крупным державам, проявлять уважение и не прибегать к односторонним провокационным действиям.
Вьетнам, сказал министр, выступает за то, чтобы территориальные споры, возникшие в акватории Южно-Китайского моря, были урегулированы в соответствии с нормами международного права.
Далее он продолжил, для того, чтобы размещать там вооружения, не может существовать никаких предлогов.