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Такое заявление прозвучало в Сингапуре. Там сейчас проводится международная конференция, на которой обсуждаются вопросы безопасности в регионе.

Вьетнам не допустит создания в стране иностранных военных баз. Об этом сообщил Нго Суан Лить, являющийся вьетнамским министром национальной обороны.

С его слов, все государства обязаны с уважением относиться к независимости друг друга. Поэтому на территории Вьетнама «чужих» военных баз не будет.

Нго Суан Лить выступил к призывом ко всем государствам, в особенности, к крупным державам, проявлять уважение и не прибегать к односторонним провокационным действиям.

Вьетнам, сказал министр, выступает за то, чтобы территориальные споры, возникшие в акватории Южно-Китайского моря, были урегулированы в соответствии с нормами международного права.

Далее он продолжил, для того, чтобы размещать там вооружения, не может существовать никаких предлогов.