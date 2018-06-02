Рада рассказала о позорном «выпаде» Климкина

Сегодня, 07:48

Глава МИД Украины выставил себя посмешищем, сообщив всему миру об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, ещё и обвинив в случившемся Россию. Данный факт усугубил информационное положение Киева среди людей, теперь доверять украинским СМИ будет явно сложнее.

В Раде обсудили информацию о позорном «выпаде» Климкина.

Народный депутат Юрий Павленко из «Оппозиционного блока» выступил с заявлением, в котором отметил, что Павел Климкин явно опозорился, ведь спецслужбы не сообщили ему о проводимой операции, и тот высказался о произошедшем «убийстве» всерьез, что в результате пошатнёт доверие народа Украины ко всем новостям должностных лиц государства. Подобного рода вещи очень серьёзны, и их нужно заранее предусматривать.

Напомним, что информация о смерти Бабченко в Киеве появилась 29 мая. Данную инсценировку воплотили в жизнь ради того, чтобы поймать людей, желающих в действительно убить журналиста. Уже 30 мая Аркадий появился в эфире живым и здоровым.