Посол США промчался по улицам Петербурга на Harley

Вчера, 22:21

Американские мотоциклы от самых известных фирм-производителей всегда были заветной мечтой не только байкеров этой страны. Ими хотели обладать и многие мотолюбители в СССР и РФ.

Однако их стоимость всегда была не меньше цены достаточно неплохого новенького авто. Но чтобы по улицам города на Harley промчался посол США, любители этого вида транспорта не припомнят.

Это состоялось. Джон Хантсман, являющийся послом США в РФ, промчался по Петербургу на очень недешёвой модели Harley

Сообщение об этом американский дипломат разместил в своём аккаунте в Facebook. Оно продублировано и официальным сайтом посольства США.

Посол США в РФ Джон Хантсман ранее выступал с сообщениями о том, что Дональд Трамп очень заинтересован, чтобы лично взаимодействовать с Владимиром Путиным.

Лидер США, со слов дипломата, очень желает, чтобы отношения с Россией стали более крепки, стабильны и предсказуемы.

Поездка посла СЩА на Harley в центре Петербурга произошла 1 июня. Погода благоприятствовала. Хантсман в ходе своего мото-ревю смог осмотреть главные достопримечательности города.

Он проехал рядом с Исаакиевским собором и Зимним дворцом.

Знатоки напоминают, что ещё в конце 2017 года «Хирург» Александр Залдостанов, возглавляющий «Ночных волков», пригласил посла США в РФ стать участником колонн российских байкеров.