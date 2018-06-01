СБУ изъяла телефон у подозреваемого в «убийстве» Бабченко

Вчера, 22:13

«Псевдоубийство» на Украине «типа объективного» журналиста всколыхнуло всё «прогрессивное человечество». Оказалось, что тот жив и, как говорила актриса Меньшова, «вполне упитан».

СБУ уже на следующий день отрапортовала об успешном завершении спецоперации, которую держала в тайне даже от своих союзников, поспешивших высказать соболезнования.

Как сообщил адвокат Евгений Солодко, представляющий интересы подозреваемого в организации убийства, СБУ изъяла лишь мобильный телефон «убийцы».

При проведении обыска ничего другого более «подозрительного» найти пока не удалось. Предполагаемый «заказчик преступления» по фамилии Герман работал в качестве исполнительного директора на предприятии, производящем оружие бренда «Шмайсер».

Адвокат проинформировал, на арест своего подзащитного, подозреваемого в мнимой организации убийствеа Бабченко, он намерен подать апелляцию.

Герман сообщил, что у него были сведения о подготовке инсценировки убийства Бабченко, которое захотят «повесить» на него.

Поэтому он выбрал «исполнителем» монаха-волонтёра, ранее сотрудничавшего с «Правым сектором»*. Это Алексей Цымбалюк, ранее бывший иеродиаконом в УПЦ, как Московского, так и Киевского патриархата.

Его личность предполагалось, первоначально, засекретить.

Цымбалюк лично явился в СБУ, сообщив о поступлении заказов на предстоящие «убийства». По данным некоторых источников, этот супер-киллер должен был уничтожить 30 человек.

Прямо, как в песне, говорят специалисты. Мама, я наелась хлама.