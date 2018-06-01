Вице-мэр Воронежа Сергей Курило ушёл в отставку

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Пока что новую кандидатуру на пост вице-мэра Воронежа еще не нашли. Курило предупреждал о своем уходе еще в апреле.

Политик покинул свое рабочее место по собственному желанию сегодня, 1 июня. В скором времени мэр города Вадим Кстенин должен назначить нового вице-мэра, однако пока что подходящих кандидатур на этот пост нет. Сергей Курило занимал пост в мэрии с 2002 года. Начиная с 2008 года мужчина занимал кресло директора администрации по экономике и финансам города, а затем, спустя 4 года, стал вице-мэром. Это уже второе увольнение в мэрии с тех пор, как на пост мэра избрали Кстенина. 11 мая ушел вице-мэр Артур Кулешов, место которого занял Виктор Владимиров. Подчеркивается, что в планах у мэра Воронежа Вадима Кстенина сформировать такой коллектив, работа которого будет направлена на модернизирование и усовершенствование города.