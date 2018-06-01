Российские «Буки» превратят американские штурмовики в сито

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США переживают за свои самолеты. Власти США рассказали, что «Бородавочник» просто незаменим в военном арсенале.

Россия легко может победить штурмовики A-10 Thunderbolt, если Америка вдруг захочет померяться военными силами с российскими боевиками. А вот F-35B все-таки смогут прорваться на территорию РФ, но пока этой техники слишком мало, чтобы решать большие боевые задачи. Недавно США заявили о том, что они отправляют на улучшение самолеты А-10, программа предполагает, что на старые штрумовики установят новые крылья. Всего планируется улучшить 112 единиц техники. Летчики прозвали эти самолеты «Бородавочниками» и заявили, что без них никак не обойтись современной военной базе США. Пилоты подобных самолетов во время боя в Персидском заливе обезоружили около 1 тысячи танков. Однако, несмотря на всю свою ловкость, «Бородавочники» не смогут противостоять боевым самолетам России. Российский «Бук-м2» способен стрелять в небо, подбивая любой истребитель. Плюс к этому, Россия применяет сильное вооружение РЭБ, которое тоже очень эффективно против самолетов.