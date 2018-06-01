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В пресс-релизе Центрального телеграфного агентства Кореи сообщается о том, что власти Северной Кореи назвали заявления США «неуместной болтовней».

Столичные власти Северной Кореи раскритиковали слова американского сенатора, в которых говорилось, что Северная Корея является главной опасностью для США и мира в целом, а также призывы об ожесточении санкций в отношении КНДР.

В сообщении также отмечалось, что в мировой истории неоднократно были случаи, когда подобные, неаккуратно сказанные, слова приводили к враждебным настроениям, а также к переписи карты мира. Именно поэтому Северная Корея призвала США «следить за языком».

Напомним, 12 июня состоится встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. На саммите обсудят денуклеаризацию полуострова КНДР.