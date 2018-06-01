Сербского патриарха внесли на «Миротворец», назвав «врагом Украины»

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Администрацию скандального ресурса возмутили слова главы СПЦ об украинских раскольниках, а также тех, кто оказывает им содействие.

Патриарха Сербского Иринея внесли в базу данных сайта «Миротворец». Предстоятель Сербской православной церкви (СПЦ) раскритиковал действия украинских раскольников, коими считают представителей Украинской православной церкви Киевского патриархата. Ириней резко высказался в адрес властей Украины, которые оказывают всяческую им поддержку, выступая за создание отдельной автокефалии. Администрация «Миротворца» отреагировала достаточно быстро, опубликовав в «Чистилище» данные патриарха, которого тут же поспешили окрестить «врагом Украины». Сам он, по утверждениям лиц, курирующих данный ресурс, представляет угрозу национальной безопасности страны.

Ранее мы писали, что в Украину на финал Лиги Чемпионов не пустили двух журналистов из России.