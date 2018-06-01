Лукашенко заговорил о границе с Россией

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Белорусский лидер отметил, что в случае, если Москва закроет границу, то Минск «адекватно даст ответ».

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова к тому, что Россия определится с вопросом размещения пограничников на границе. Президент страны во время одного из последних интервью заговорил о данной теме, отметив, что Минск готов в любой момент ответить на меры российского руководства. Даже в случае закрытия границы белорусская сторона может предпринять адекватные меры и также ввести контроль на приграничной территории, уверен Лукашенко. Он обратил внимание, что Россия имеет право принять такое решение. При этом он подчеркнул, что границы являются «пережитком прошлого» и мало дают пользы для общения белорусов и россиян.

Ранее мы писали, что в Беларуси на взятке в $200 тысяч поймали помощника Лукашенко.