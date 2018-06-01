Американский флот вооружен новой противокарабельной ракетой NSM

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Военно-морские силы США подписали контракт с компанией Raytheon на поставку противокорабельных ракет NSM. Известно, что ними будут оснащены корабли Littoral Combat Ship.

В США существует программа Littoral Combat Ship, которая в последнее время поддается серьезной критике. Известно, что на данный момент в рамках данной программы разрабатываются два проекта боевых прибрежных кораблей. Основной сложностью в ее реализации стало ограничение возможностей существующих противокорабельных ракет морского базирования. Напомним, что традиционно американцы основную ставку делают на морскую авиацию.

Для устранения такой проблемы между военно-морскими силами США и компанией Raytheon подписан контракт на производство и поставку новейших противокорабельных ракет NSM. Сообщается, что общая сумма данного соглашения составила 14 миллионов долларов. Оснащать новыми ракетами будут фрегаты FFG (X) и другие надводные корабли американского флота.

Известно, что разработкой ракет данного типа занималась норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace. Они заменят ранее используемые ракеты Penguin. Большие надежды в ВМС США полагают и на противокорабельные ракеты большой дальности AGM-158C LRASM.