Арестованный на Украине Вышинский попросил защиты у Путина

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На Украине продолжается то, что политологи называют «зачисткой информационного пространства» в преддверии выборов. Не стало исключением и информационное агентство РИА «Новости-Украина».

Его руководитель Кирилл Вышинский, арестованный на Украине, попросил защиты у Владимира Путина.

Он сделал это во время заседания Херсонского суда, который рассматривал жалобу, в которой Вышинский возражал против правомерности своего ареста. Апелляция осталась без удовлетворения, и журналист остался под стражей.

В ходе своего выступления перед украинской Фемидой Вышинский попросил Владимира Путина принять меры, чтобы он скорее вышел на свободу. Помимо того, он просит о правовой поддержке со стороны дипломатов, поскольку он гражданин России.

Вышинский одновременно являлся и гражданином Украины. В ходе выступления он обратился также и к Порошенко, заявив о своём выходе из украинского гражданства.

Вышинскому инкриминируют государственную измену Украине.

Журналист сообщил, благодаря поддержке мирового сообщества, а также лично Путина и Меркель, давление на него снизилось. В то же время давление на родственников, с его слов, продолжается.