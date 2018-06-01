В России эксперты разработали специальную аптечку для женщин-военных

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В полевых условиях они смогут диагностировать бактериальные инфекции половых путей и вылечить их. О проекте рассказал Андрей Шмидт, главный гинеколог Министерства обороны РФ.

В России эксперты разработали специальную аптечку, предназначенную исключительно для женщин-военных. По словам Андрея Шмидта, индивидуальный гигиенический комплект гражданки смогут применять во время учений, где не найти аптеки и врачей. Гинеколог уточнил, что у женщин есть определенные физиологические особенности, которые стоит учитывать.

В новый военный комплект для женщин включили средства для интимной гигиены и препараты, позволяющие самостоятельно определить наличие микотического вагинита и бактериального вагиноза, а также провести их профилактику. Шмидт подчеркивает, что это все является только набором средств, но за своим здоровьем каждая военнослужащая должна следить индивидуально.