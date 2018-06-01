«Сгорел» на работе: «Пьющий» посол Эстонии в США подал в отставку

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Лаури Лепик 13 лет работал дипломатом в Украине, НАТО и Штатах, впоследствии устав и попросившись обратно на родину. Ходят слухи, эстонский политик уволился из-за проблем с алкоголем.

На должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Эстонии в США Лаури Лепик проработал менее года. Родной МИД с пониманием принял увольнение по собственному желанию дипломата, прервав его 13-летние командировки. «Пьющий» посол подал в отставку из-за проблем со спиртным, утверждают американские СМИ. Лепик отказался комментировать обвинения в алкоголизме. Согласно официальной версии, эстонский дипломат «сгорел» на работе из-за интенсивной деятельности, изнуряющей и утомляющей его.

Пост Чрезвычайного и Полномочного Посла республики в США Лепик занимал с 30 июня прошлого года. До заграничных командировок политик работал в МИД и Минобороны. В сентябре 2017-го теперь уже экс-посол вручил верительные грамоты американскому лидеру Дональду Трампу, поблагодарив Вашингтон за обеспечение государственного континуитета Эстонии.