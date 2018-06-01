Индия всё-таки купит у Израиля ракеты Spike

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Многие страны мира всерьёз занимаются своим перевооружением. Зачастую это сопровождается продолжительными и весьма противоречивыми переговорными процессами.

Как стало известно, Индия всё-таки купит у Израиля противотанковые ракеты Spike. Ещё в начале этого года сообщалось, что эта сделка стоимостью 500 миллионов долларов не состоится.

В 2014 году Индия достигла первичного соглашения с Израилем по поставке ракет Spike, выпускаемых концерном «Рафаэль». Достижению окончательной договорённости препятствовали США, активно лоббирующие свой комплекс Javelin. Однако за него запрашивали слишком большую цену, и Индия, в итоге, остановилась на Spike. Дальнейшее продвижение контракта затормозило законодательство, действующее в стране. Согласно нему, закупка вооружений не может проводиться на безконкурсной основе, а предложение подал лишь «Рафаэль».

Только в марте 2017 года МО Индии приняло решение закупать Spike без поведения конкурса. Согласия всех инстанций были получены, но тут вмешались высшие власти страны, запретившие подписывать контракт.

Это обосновывалось тем, что поставки израильских ракет нанесут ущерб развитию индийской «оборонки», уже разрабатывающей аналогичные комплексы Nag и Anamika.

Сейчас военные Индии настояли на необходимости закупки ракет, показавших надёжность в реальных боевых действиях. При этом технологии их производства приобретаться не будут.