КНДР предложила Южной Корее отпраздновать годовщину исторического саммита

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Утром 1 июня в пункте Пханмунджом стартовали переговоры между делегациями Пхеньяна и Сеула. Стороны планируют совместно отметить 18-летие первого межкорейского саммита.

Переговоры в Пханмунджоме стартовали с обмена мнениями по совместным программам в каждой отрасли. Позднее КНДР первой предложила Южной Корее отпраздновать открытие в Кэсоне пункта связи и 18-ю годовщину исторического саммита. Договорившись рассмотреть предложения друг друга, стороны распрощались до встречи во второй половине дня.

От Сеула в демилитаризованную зону прибыл Чо Мён Гюн, министр по делам нацобъединения. Пхеньян представляет Ли Сон Гвон, председательствующий в комитете по мирному объединению родины. Делегации дополнены замминистра культуры, транспорта и спорта.