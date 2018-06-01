США напрямую пригрозили Китаю завоеванием спорных островов

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Во времена Второй Мировой войны американские ВС обрели отличный опыт по нейтрализации расположенных на изолированных островах сил противника, прозрачно намекнул Пекину генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Не первый год Китай, Филиппины и Вьетнам не могут прийти к договоренностям по зонам ответственности и морским границам в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Параллельно Пекин строит искусственные острова, превращающиеся в военные объекты с противокорабельными ракетами, электронными глушителями и ЗРК, полагают США. В КНР обвинения Вашингтона опровергают.

Устав ждать от республики признаний, Штаты напрямую пригрозили Китаю атакой на спорные острова, козырнув опытом завоевания изолированных участков земли во времена Второй Мировой войны. Американский генерал-лейтенант Кеннет Маккензи попросил Пекин воспринимать прозрачный намек не более, чем неопровержимый исторический факт. В КНР пока что никак не отреагировали на скрытую агрессию США.

К слову, в 2016 году Филиппины посредством суда в Гааге решили доказать отсутствие у Китая оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Пекин проиграл процесс, однако отказался признавать вердикт.