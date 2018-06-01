CNN: За перелёты с Трампом и Клинтон секретная служба США переплатила $4 млн

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В ведомстве выявили ошибку в подсчётах и направили политикам просьбу вернуть указанные средства в бюджет спецслужбы.

Не менее $4 млн переплатила секретная служба США за перелёты в месте с кандидатами на пост американского президента во время избирательной кампании 2016 года. Телеканал CNN сообщил, что такие сведения содержатся в докладе Счетной палаты, которая и выявила растрату.

В частности, в документе говорится, что секретная служба, ключевой задачей которой является охрана первых лиц государства, а также ведущих политиков, потратила за 10 месяцев 2016 года на транспортные нужды $58 млн. В их числе $17,1 млн, которые ушли на сопровождение Дональда Трампа, Хиллари Клинтон, Берни Сандерса, Бена Карсона и прочих кандидатов. Расходы были компенсированы избирательными штабами политиков. Недавно же выяснилось, что ведомство использовало неверную формулу для подсчёта расходов, в связи с чем, реальные траты были на $4 млн больше. В итоге политикам разослали обращения, где просили перечислить на счёт секретной службы дополнительные средства.

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