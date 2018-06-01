30-летний Дмитрий Артюхов будет исполнять обязанности губернатора ЯНАО

Сегодня, 15:19

И. О. Губернатора Ямала будет тридцатилетний Дмитрий Артюхов. Это человек из команды экс-руководителя округа Дмитрия Кобылкина, который был назначен лидером Минприроды РФ. Об этом проинформировал портал «Новые Известия».

Уроженец ЯНАО Дмитрий Артюхов является человеком, который во многом поспособствовал реализации ключевых для округа проектов. В частности, он содействовал продвижению проекта Северного широтного хода и концессии по модернизации аэропорта, расположенного в Новом Уренгое.

Комментируя новость, Евгений Минченко (политолог, директор Международного института политической экспертизы) заявил, что назначение Дмитрия Артюхова — демонстрация преемственности власти в ЯНАО. И это логично, ведь нет нужды ломать то, что работает. Возраст же проблемой не является. Примеры этого уже есть — на Чукотке, в Псковской и Калининградской областях, — резюмировал эксперт.