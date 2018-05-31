Вчера, 23:01

Противоречия в суждениях и оценках политических экспертов стран, которые рассматривают Россию, как потенциального противника и лояльных США и их союзников информационных изданий, вызывают «когнитивный диссонанс» у западного обывателя. С одной стороны «нарисованные российские ракеты и пластилиновые танки», с другой – ядерные торпеды, способные смыть Калифорнию в океан.

По мнению экспертов, западные СМИ восхищаются российским оружием ради увеличения бюджета НАТО, отрабатывая проплаченный заказ. В свою очередь, эксперты работают на ниве пропаганды, что неминуемо приводит к возвеличиванию достижений «цивилизованных стран» и уничижению достижений потенциального противника. Вся эта схема давно отработана и ранее работала в реальностях, которые не соприкасались друг с другом.

Все изменилось после мартовского обращения президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. Тогда демонстрация новейших российских вооружений, сначала шокировала Запад, а затем и внесла раскол между идеологией и материальными дивидендами.