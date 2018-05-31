НАТО не в силах бороться с российской беспилотной ядерной торпедой

Вчера, 22:25

Пентагон, следуя своим давним традициям, направленным на увеличение бюджета, пугает Конгресс новейшим вооружением России, после чего, соответственно, увеличивает свой бюджет. На этот раз, по мнению аналитиков, западные генералы близки к реальности.

Как сообщает американское профильное издание, в Пентагоне, а затем и в НАТО, заявили, что не в силах бороться с российской беспилотной ядерной торпедой, которая через два года станет составляющей вооружения Российской Федерации. Довольно «алармистский» документ поступил от стратегических аналитиков США в Конгресс. В отчете говорится, что новейшая российская разработка не может быть блокирована соответствующими вооружениями, США и стран НАТО.

Российская торпеда обладает уникальным свойством, идти с огромной скоростью на больших глубинах, а значит, в принципе, не может быть засечена радарами. При попадании торпеды в побережье США, волна, несущая радиоактивные элементы, накроет четверть территории, с последующим распространением радиоактивных веществ по воздуху.