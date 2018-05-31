В США сожалеют о списании F-14 после усиления России и Китая

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В 2006 году Вашингтон снял с вооружения самолеты спустя 30 лет службы. После того военные так и не получили полноценной замены.

США использовали самолеты Grumman F-14 Tomcat для защиты авианосцев от советских бомбардировщиков. До этого они составляли основу концепции воздушного боя ВМС, созданной для недопущения ликвидации американской авиации бомбардировщиками СССР. После 1991 года эта угроза перестала существовать, но с развитием Китая и России она снова становится актуальной.

В начале 90-х США отказались от использования F-14 Tomcat, во многом из-за сложности в финансировании. Самолет часто применяли как штурмовик и, несмотря на отличную работу, он уступал самолету Boeing F/A-18E/F. Эта машина отличалась надежностью, но не смогла заполнить все пробелы, которые возникли после списания F-14.