Летчик-испытатель рассказал об истинных характеристиках Су-57

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Уровень совершенства самолета, а также его характеристики, опережают современные иностранные модели, именно поэтому все внимательно следят за ним.

Летчик-испытатель Анатолий Кнышов сообщает о превосходстве российского истребителя Су-57. По его мнению, другие страны активно интересуются его параметрами, которых пока не достиг никто другой.

Истребитель Су-57 станет одним из ведущих отечественных самолетов для ВКС в течение ближайших двух десятков лет. Поступит он на вооружение не ранее 2020 года. Самолет является многофункциональным истребителем пятого поколения, начальные испытательные полеты прошли в 2010 году. Он способен развивать высочайшую скорость без перехода в форсажный режим.

Ранее Су-57 подвергся критике со стороны западных СМИ. По мнению американской прессы, машина не сумеет оттеснить Су-35 с позиции главного боевого самолета ВКС РФ.