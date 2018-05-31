Украинский блогер прокомментировал спецоперацию «Бабченко»

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Сейчас самой обсуждаемой темой в соцсетях Украины является чудесное «воскрешение» российского журналиста Бабченко. Пользователи возмущаются: «Мы в очередной раз убедились, что у Украины нет ничего святого».

Спецоперация «Бабченко» взволновала не только мировое сообщество, но и самих граждан Украины. Политик и блогер Владимир Олейник написал в Facebook: «Еще раз подтвердилось, что на Украине Сатана правит бал. Я понимаю, что правоохранители проводят операции на живца, но как быть с тем, что политики обвинили Россию в устранении Бабченко?». Олейник считает, что премьер-министра Владимира Гройсмана и руководителя МИД Павла Климкина сделали «козлами отпущения». Все происходящее наводит на мысль, что заказчик «убийства» у СБУ не настоящий.

Напоминаем, что 29 мая поступила информация, что на пороге своей киевской квартиры был найден застреленный журналист из России Аркадий Бабченко. Однако через время СБУ сделало заявление, что смерть корреспондента была фальсификацией.