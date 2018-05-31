Аваков удивился реакции на инсценированное убийство журналиста Бабченко

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Министр внутренних дел Украины назвал инсценировку смерти журналиста информационной войной, которая может навредить репутации государства.

Арсен Аваков удивлен реакцией общественных организаций в мире на новости о «воскрешении» Бабченко. По словам политика, общество хотело, чтобы новости об убийстве Бабченко оказались правдой, чтобы потом рассказывать о том, как небезопасно жить журналистам в Украине.

«С этого момента спецслужбы в Украине не будут слушать общественное мнение, а будут делать так, чтобы в стране сохранялась спокойная обстановка», - сообщил Аваков.

Глава МВД подчеркивает, что играть подобными фактами о смерти медийных личностей очень опасно для государства, так как это может вызвать общественный резонанс. Ранее организация «Репортеры без границ» очень возмутилась инсценировкой смерти журналиста. СБУ сообщили, что смерть Бабченко инсценировали для того, чтобы предотвратить реальное убийство, которое могло произойти из-за России. В России эту ситуацию прокомментировали, сославшись на то, что это была пропаганда против РФ.