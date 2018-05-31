Минобороны РФ испытали парашютную систему "Бахча-У-ПДС"

Сегодня, 20:01

Новая система десантирования успешно прошла испытания, и ее взяли на вооружение в ВДВ.

Минобороны России сообщили, что новейшее военное оборудование успешно прошло все испытание и готово к работе в ВДВ. Система соответствует всем требованиям как командования ВДВ, так и техническим характеристикам. С помощью новой парашютной системы на землю сбрасывали различные военные транспортные средства около 100 раз, получив удовлетворительные результаты. До конца этого года командование военно-воздушных сил заключит контракт на поставку новой системы.

Новейшая система создана без платформы и имеет парашютную систему с несколькими куполами, которая позволит доставлять на землю крупногабаритные грузы до 15 тонн с экипажем, а также самолеты типа Ил-76. Оборудование состоит из амортизационных приспособлений и парашютов до 350 кв метров каждый. Созданная система является инновационной в военной сфере, так как она обладает оборудованием «принудительного надува», который обеспечит мягкую посадку в любом случае.