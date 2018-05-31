Украинского консула уволили за антисемитизм

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МИД Украины уволило с должности консула в Гамбурге Василия Марущинца. Причиной послужил антисемитизм.

Дисциплинарной комиссией было сделано заявление о том, что действия консула не соответствуют дипломатическому поведению и принципам государственной службы. В связи с этим было принято решение о дисциплинарном наказании, вследствие которого украинского консула Василия Марущинца уволили за антисемитизм.

Члены комиссии решили, что высказывания Марущинца нарушают присягу, которую дают госслужащие и вредят авторитету службы государства.

Напомним, сообщения о том, что Василий Марущинца уличен в антисемитизме, появились 13 мая. По предварительным данным, консул размещал в сети записи с явными признаками антисемитизма.

Из записей следует, что Марущинца считал почетным звание фашиста, призывал отвоевывать земли в Польше и Венгрии. Кроме того, он регулярно оскорбительно выражался в адрес евреев.