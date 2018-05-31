Эксперт: Российские арктические багги заставили Запад завидовать

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В ходе учений Росгвардии, проводимых на земле Франца Иосифа «Чаборз-М3» и «Северный» прекрасно себя показали.

В марте текущего года совместно с подразделениями специального назначения ФСБ Чеченской республики и военными были проведены специальные мероприятия в упомянутом регионе.

В числе прочей техники использовались военные багги, которые специально модифицировали для использования в Арктике. По мнению экспертов, подобная российская техника заставляет Запад завидовать достижениям отечественной военной отрасли. Учения такого масштаба говорят о том, что Российская Федерация делает все необходимое для успешного расширения своего присутствия в этом стратегически важном регионе.

«Несомненно, приобретаемый военными опыт в дальнейшем будет использоваться в качестве подготовки для других наших подразделений», - отметил по итогам учений глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

Иностранцы же сравнили эти багги с автомобилями, которые можно было увидеть в последней части экшен-боевика «Форсаж». Арктическая версия этого транспортного средства передвижения была показана впервые.

Как предполагает автор публикации, она представляет собой модификацию обычного М3 с той лишь разницей, что у «арктического» багги передние шасси заменены на лыжи, а задние на парные траки.

Подобное средство передвижения вполне может заменить существующие транспортные средства, которые Россия уже успешно использует в Арктике. Они обладают большими возможностями для установки вооружения, а также повышенной проходимостью.