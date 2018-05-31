Порошенко: Безвиз Украины с ЕС – это божественное вмешательство

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Политики Украины продолжают отмечаться заявлениями, в которых придают «величезную» роль, в общем то, достаточно рядовым событиям. Как показали результаты последнего года, они никак не повлияло ни на экономическую, ни на политическую сущность страны.

Порошенко полагает, что безвиз, подаренный ЕС Украине – это божественное вмешательство. С его слов, в том стране помог сам Господь Бог.

Многие политологи уже задаются вопросами, заключалось ли божественное вмешательство в долларе «в три с лишним раза», возрастании коммунальных платежей от трёх до семи раз и прочих «радостях» нынешней жизни населения Украины. Они, в большинстве своём, недоумевают, вроде божественное вмешательство денег за своё соучастие не требует.

Впрочем, для тех, кто считают Карла Маркса и Фридриха Энгельса мужем и женой, написавшими талмуд о гендерстве в Европе, это не удивительно.

Порошенко сообщил, что когда он наметил своей целью безвиз с ЕС, ни одна из политических партий не верила, что это может произойти. С его слов, никто в Европе не намеривался рисковать в условиях миграционного кризиса и собственных проблем в странах Евросоюза.

Однако, он продолжал «за это молиться» и «чудо от Бога» для Киева произошло. При этом глава Украины не сообщил, в церквях какого Патриархата он ставил за это свечки.