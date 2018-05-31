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Желание избавиться от исторического монумента защитникам негативно оценили власти России. Отношение поляков к истории Второй мировой войны и ранее ставило под угрозу отношения двух стран, но сейчас этот тупик стал более явным и острым.

МИД РФ назвал кощунством снос памятника советским танкистам в Польше. В Министерстве иностранных дел оценили возможность уничтожения монумента, как шаг к обострению отношений между странами. В Западно-Поморском воеводстве в рамках «декоммунизации» чиновники решили избавиться от исторических фактов и приуменьшить вклад России в исход Второй мировой войны.

«Налицо еще один пример кощунственного, потребительского отношения», - говорится в официальном сообщении.