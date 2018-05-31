Аркадий Бабченко рассказал, как имитировал и репетировал свою смерть

Сегодня, 17:52

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, который «умер» и «воскрес» в Киеве меньше, чем за один день, рассказала прессе, как он репетировал свою смерть.

Аркадий Бабченко отметил, что идея о его операции пришла не «из ниоткуда», «от нечего делать», хотя это тоже сыграло свою неоднозначную роль. Украинские спецслужбы решились на операцию, отработав её чётко и продумав до мелочей. Он учился падать так, как падают жертвы после пулевого ранения. Гримёр нанёс ему «повреждения». Бабченко даже был одет в заранее расстрелянную футболку, благодаря чему ему удалось идеально имитировать мёртвого.

Он попросил прощения у своей жены, которая и обнаружила супруга. Погрузив «тело» в машину «скорой помощи», медики дали Аркадию Бабченко отмашку только в стенах морга, когда он стал читать некрологи о себе в мировых СМИ. Сегодня журналист активно смеётся в Сети над теми, кто считает его поступок бесчеловечным и кровожадным.