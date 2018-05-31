Пакистан может получить собственную ядерную триаду

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Многие страны мира поняли, что безопасность в глобальном вопросе им может обеспечить лишь обладание ядерным вооружением. Это очень беспокоит ряд военных экспертов и политологов.

Они уверены, что Пакистан уже обладает собственным атомным вооружением. На этом страна не намерена останавливаться. Судя по всему, скоро она получит собственную ядерную триаду.

Пакистан и Индия находятся в состоянии перманентно развивающегося тяжёлого военного конфликта. В 50-х годах прошлого века появились сведения, что индийские учёные приступили к разработке проекта собственной атомной бомбы.

Пакистан не остался к этому безучастным. Их президент сообщил, что если таковая появится у Индии, то народ его страны будет есть листья и траву, но сделает такое-же оружие.

Ядерное оружие Пакистан создал и стал одним из девяти государств, которые им обладают. При этом он занимается его постоянной модернизацией и совершенствованием. Согласно сообщению правительственного портала этой страны, создание ядерной триады вошло в завершающую стадию.

Это значит, что подобные средства массового поражения смогут применяться не только с земли, но также с воды и с воздуха.

Несмотря на это, Пакистан, в сравнении с Индией, которую считает главным противником, остаётся отсталым не только в военном плане. Это же касается экономики и политики.