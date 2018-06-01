«Отбросьте предрассудки»: Королева Испании Летисия одела кожаные брюки на официальный прием

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Необычный наряд от королевской особы смутил и взволновал жителей страны. Их любимая и уважаемая Королева перешла грань дозволенного, изменив при этом строгий дресс-код на современную одежду.

Королева Испании Летисия на официальный прием пришла в неожиданном образе. Милый, но неуместный выбор одежды смутил и взволновал жителей Испании, поскольку ранее их Королева Летисия не изменяла традициям королевского двора и придерживалась правил, установленных много веков тому назад.

Для посещения церемонии открытия 13-го Международного семинара по языку и журналистике в монастыре Юсо в Сан-Миллан-де-ла-Коголла 45-летняя супруга короля Фелипе VI выбрала нереально сексуальные кожаные брюки и легкое пальто в мелкий геометрический принт. Такой выбор заставил пользователей Сети обсудить приоритеты в одежде современных монарших семей. «Отбросьте предрассудки», - написала в Сети одна из фанаток Летисии. Женщина уверенна, что черная футболка, высокий каблук лодочек и кожаные брюки – идеальный образ.