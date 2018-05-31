Крым и Севастополь со стороны правительства будет курировать Мутко

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Ранее полуостров и его город, имеющий федеральное значение, входили под патронаж специально выделенного для этого премьер-министра. Сейчас эти субъекты уже являются частью общей системы региональной политики и ситуация изменилась.

Сообщение об этом сделано пресс-секретарём Дмитрия Козака, который является вице-премьером в правительстве РФ. Со слов Ильи Джуса, теперь курировать Крым и Севастополь будет Виталий Мутко.

Джус проинформировал, что эти регионы за истекший период смогли полностью интегрироваться в социально-экономическую систему РФ. Теперь для кураторства над ними уже не нужен специальный вице-премьер.

С настоящего времени они войдут в сферу деятельности, которая поручена Виталию Мутко в части того, как государство станет курировать региональную политику.