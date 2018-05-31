Нарусова: Вышинский может быть обменян на Сенцова

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История с притеснениями на Украине оппозиционно настроенной прессы не завершается. Как и провокации против представителей сторон, высказывающих разные мнения.

Кириллв Вышинский обвинён украинскими властями в совершении государственной измены лишь за то, что его точка зрения не соответствовала существующей в нынешнем украинском полтикуме. Людмила Нарусова, являющаяся депутатом Госдумы, предположила, что он может быть обменян на Сенцова.

Нарусова полагает, в данном случае может быть применено действующее на Донбассе правило, когда обмениваются пленными. Всех – на всех.

Предварительно российский сенатор пообщалась с Сенцовым, применив видеосвязь. Тот содержится в «Белом медведе» и объявил голодовку, длящуюся уже на протяжении двух недель. Прекращать её он не намерен.

Нарусова считает, что рассмотрение дела Сенцова может состояться в ЕСПЧ по ускоренной процедуре, учитывая то, какое у него сейчас состояние здоровья.

Олег Сенцов осуждён к 20 годам за то, что ему инкриминировали организацию терактов в Крыму. Сейчас он отказался принимать пищу.

У Вышинского, со слов его жены, также есть проблемы с его здоровьем. Ему нужен постоянный приём специфических лекарств.

В то же время Кремль считает ситуацию с арестом этого журналиста на Украине беспрецедентной. За решётку попал человек не призывающий к насилию того или иного рода, а лишь высказывавший свою точку зрения.