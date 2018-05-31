Умную субмарину "Хаски" остастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

Сегодня, 16:09

Контракт на производство атомной подлодки был заключен между конструкторским бюро "Малахит" и Минобороны РФ еще в 2016 году, а соответствующие планы обсуждались двумя годами ранее.

Как рассказали представители российского оборонно-промышленного комплекса, умную субмарину "Хаски" разработчики оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые работают с поражением целей на расстоянии вплоть до 400 километров, а также могут развивать скорость до 6 Маха.

Согласно данным ведомства, строительство субмарины будет завершено в 2027 году, а начинается реализация проекта в 2023. В ОПК подтвердили, что "Хаски" включена в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы.

Основные характеристики подлодки в данный момент засекречены, однако известно, что в списке оснащений заявлены информационно-управляющая система и гидроакустический комплекс.