Шойгу констатировал улучшение ситуации в Сирии

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31 мая глава Минобороны РФ встретился с коллегой из Израиля Авигдором Либерманом, заявив о стабилизации обстановки в САР после ликвидации боевиков ИГ* в южном пригороде Дамаска.

«В Сирии наблюдается заметное улучшение военной ситуации после примирения в Ярмуке, Восточной Гуте и Хомсе, завершившегося практически бескровно», - констатировал Сергей Шойгу.

Глава Минобороны России рассказала Авигдору Либерману о создании благоприятных условий для возвращения беженцев в родные края. В частности, на подконтрольных Сирии территориях восстанавливается разрушенное террористами ИГ* водоснабжение, подача электроэнергии, поставки продовольствия и обеспечение неотложной медпомощи.

По состоянию на 31 мая в Восточную Гуту вернулись более 66 тыс. жителей.

Ранее президент САР Башар Асад обвинил Израиль во лжи, заявив об отсутствии в сирийском государстве иранской армии. Параллельно Дамаск пообещал выгнать из своей страны боевиков и войска США.