Дональда Трампа посадили на диету из-за проблем со здоровьем

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Американского лидера неоднократно замечали за поеданием вредных для организма гамбургеров, пиццы и картошки-фри. Фаст-фуд стал причиной ожирения, с которой Мелания намерена бороться, несмотря на аппатичность со стороны Дональда.

Трампа посадили на специальную диету. Причиной стало наличие проблем со здоровьем. Неустойчивость американского президента перед вредной пищей давно уже стала поводом для шуток, мемов и насмешек.

Решиться на отважный шаг мужу предложила супруга Мелания после многих консультаций с диетологами.

Теперь Трампу нельзя есть жирную пищу и газированные напитки.

Порции еды уменьшили в два раза и заменили говяжий стейк запеченным языком. Также в комплекс похудения включили спорт, который более 6 месяцев назад был в жизни Трампа. А вот приближенный к президенту люди утверждают, что покидая Белый дом, Дональд буквально поглощает все вокруг и пытается насытится любимыми лакомствами.