Путин потребовал от нового главы МЧС строгих наказаний для плохих спасателей

Сегодня, 15:20

Евгений Зиничев встретился с президентом России, услышав основные требования к новой работе. Лидер россиян жаждет видеть усиленный контроль за обеспечением пожарной безопасности в местах массового скопления людей и безжалостные взыскания для халатных сотрудников.

Главная задача МЧС – контроль за эксплуатацией объектов, потребовал Путин от нового главы спасательного ведомства. Повышенное внимание необходимо уделять пожарной безопасности в местах массового скопления граждан. В завершении беседы с Евгением Зиничевым президент РФ потребовал строгих наказаний для плохих спасателей, халатно относящихся к рабочим обязанностям.

Зиничев пришел на смену Владимиру Пучкову, отправленному в отставку по факту трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя Вишня». Имевший место 25 марта текущего года пожар унес жизни 60 человек.