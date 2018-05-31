Украина хочет разместить в Геническе базу ВМС для защиты от России

Сегодня, 14:31

Александр Бабин, постпред Петра Порошенко в Крыму, потребовал у Киева разместить рядом с полуостровом базу морской охраны и прочих силовых структур, позволяющую обезопаситься от РФ.

Заступив на должность при президенте Украины, Бабин дислоцировал на линии разграничения в Крыму подразделения Нацполиции Севастополя и Крыма. Теперь постпред Порошенко хочет разместить в Геническе базу ВМС, морской охраны и прочих силовых структур для защиты от России. Бабин назвал данную территорию Азова местом формирования силового объединения, так как именно в Геническом районе наблюдается потеря государственного управления.

Российские эксперты не исключают, что в будущем строящиеся возле Крыма базы в собственных целях использует армия США, в частности, для проведения разведывательных операций. Параллельно Украина строит морскую базу охраны в Очакове.