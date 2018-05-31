«Сила, грация, мощь»: Минобороны РФ показало возможности боевой техники

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29 мая Россия отмечала День военного автомобилиста. Оборонное ведомство поздравило коллег эффектным роликом профессионального вождения на бронетехнике в экстремальных условиях.

Возможности отечественной боевой техники Минобороны РФ показало в трехминутном YouTube-ролике. Сила, грация, и мощь многотонных авто подчеркивается беспрепятственным перемещением по пересеченной местности в различное время года. Здесь вам и взлетающие на трамплинах «КамАЗы», не оседающие в грязи «Тигры» и прочая суперсовременная бронетехника.

Эффектный ролик приурочен ко Дню военного автомобилиста, который Россия отмечала 29 мая.

«Отличная техника великой страны», - комментируют пользователи YouTube возможности оснащения Минобороны РФ.