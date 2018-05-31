Ким Чен Ын просил Лаврова передать привет Путину

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Министр иностранных дел передал пожелания успехов лидеру КНДР в решении дел Корейского полуострова от российского президента Владимира Путина.

Сергей Лавров пригласил Ким Чен Ына побывать в России. Тот в свою очередь в ответ попросил его передать привет Путину.

"Президент РФ высоко ценит тёплые слова, которые вы выразили в своём сообщении по случаю его избрания на очередной президентский пост. Меня поручили передать вам привет и самые лучшие пожелания успехов в начинанях, за которыми стоит инициация Корейского полуострова с вашим присутствием", - обратился к Ким Чен Ыну Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел РФ, он сам заинтересован в мирной обстановке на территории Северо-Восточной Азии.

"Приглашаем вас в Россию, будем рады вашему визиту", - выразился российский министр после окончания встречи с лидером КНДР.

Как сообщил Ким Чен Ын, данный визит говорит про готовность России сотрудничать с КНДР.