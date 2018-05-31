«Израильская ложь»: Асад заявил об отсутствии в Сирии войск Ирана

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Президент САР опроверг высказывания Иерусалима о пребывании на территории республики иранских военнослужащих. Для помощи Дамаску из Тегерана прибыли офицеры.

«Войск Ирана в Сирии нет и никогда не было. Мы не стали бы это скрывать», - заявил Башар Асад.

Лидер сирийского государства уточнил, что для содействия Дамаску из Тегерана прибыли офицеры. Асад заявил об отсутствии у себя в стране иранских войск на фоне обратных высказываний Иерусалима, на примере пояснив, как работает «израильская ложь». Всего несколько дней назад ВВС Израиля ударили по сирийским лагерям и военным базам, из-за чего пострадали десятки мирных жителей, напомнил Асад.

Ранее президент САР анонсировал освобождение всей территории республики от террористов и армии США.